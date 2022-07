TÄHTIS VERSTAPOST: Chrissy Teigen on suutnud aasta aega kaine püsida

Uues videos võib Chrissyt näha koos oma muusikust mehe John Legendi ning laste Luna ja Milesiga. „365 päeva jooksul mitte tilkagi alkoholi!“ juubeldab modell. Ta tunnistab, et tunneb aeg-ajalt puudust muretust meeleolust, mida alkohol tekitas. „Kuid ausalt öeldes ei teinud see mind lõpupoole enam lõbusaks. Jõin selleks, et teha lõppu sellele pöörasele ärevusele, mis hiljem kadus enamjaolt siis, kui ma - pange tähele! - joomise lõpetasin!“