HÜVA NÕU | Kas julged rääkida avameelselt seksuaalsusest, on see sulle rahuldust pakkuv?

Teadliku seksuaalsuse terapeut ja koolitaja Elo Viirmann räägib Keila-Joal toimuval sisemise tarkuse suvelaagris teadlikust seksuaalsusest ja viib läbi meditatsiooni ning praktilisi seksuaalenergiaid aktiveerivaid harjutusi. Elo ise jõudis teadliku seksuaalsuse juurde, kui taipas 30-aastaselt, et see kuidas ta seksuaalsust kogeb, on ääretult pinnapeale. Sel ajal hakkasid inimesed ka rohkem seksuaalsusest ja tantrast rääkima. See oli naine jaoks põnev, samas ka veidi hirmutav.