Surmahaige kaasa hüljanud Björn Ulvaeus leidis naksti uue pruudi

Möödunud aasta veebruaris šokeeris avalikkust uudis, et palavalt armastatud Rootsi popneliku ABBA kuulsamaid liikmeid Björn Ulvaeus (77) hülgas oma naise Lena Kallersjö (73), kellega oli abielus üle 40 aasta. Lahkuminek tundus eriti ebaõiglane õnnetu fakti taustal, et Lena, kellega Björnil on kaks tütart, on raskelt haige. „Pärast paljusid imelisi ja sündmusterohkeid aastaid otsustasime lahutada. Jääme lähedasteks sõpradeks ja plaanime ka edaspidi üheskoos tähistada meie lapselaste sünnipäevi ja teisi peresündmusi,“ kuulutas lahku kasvanud paar ühises avalduses.