Lopez kamandas Afflecki altari ette, et too jälle viimasel hetkel alt ei hüppaks?

Lopez (52) demonstreeris esmaspäeval Instagramis võidukalt abielusõrmust ning suunas huvilised oma uudiskirja lugema. Selles teatas lauljanna, et tema ja Affleck (49) abiellusid nädalavahetusel Las Vegases. Abielu, mis oli peiule järjekorras teine ja pruudile juba neljas, registreeriti kuulsas pulmakabelis nimega Little White Wedding Chapel, kus on paari pandud näiteks Bruce Willis ja Demi Moore ning Frank Sinatra ja Mia Farrow. New York Posti andmeil kihutas vastne abielupaar juba pühapäeva öösel tagasi Los Angelesse. Pulmaroogade asemel nauditud lennukis pitsat ja dieetkoolat.

Kuigi Lopez kirjutas oma uudiskirjas OnTheJLo, et abiellumise tunnistajateks olid nende lapsed, väidab New York Post, et kohal olid vaid Lopezi ja tema kolmanda abikaasa Marc Anthony tütar Emme (14), kelle kaksikvend Max jäi ilmselt koju, ning Afflecki ja Jennifer Garneri keskmine laps, 13aastane tütar Seraphina.