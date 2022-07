HÕISSA, HÕBEPULM! Peapiiskopi armastuslugu: „Leppisime kokku, et meil ei ole ega saa olema teineteise ees saladusi.“

18. juulil 25. pulma-aastapäeva tähistanud Urmas ja Egle Viilma tõdevad, et armastuse romantilise poole kõrval on nende pikaajalises suhtes olnud oluline koht mõistusel. „Kui oled lõpuni aus, siiras, hooliv, toetav, püsib ka loodud suhe,” on mõlemad kindlad. Kuigi algusest peale on paar olnud ühisel lainel, on ka Viilmade suhtes katsumusi olnud, kui pikki aastaid oodati armastuse vilja – esiklast, kes kuidagi ei tahtnud sündida.