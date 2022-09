„PUUDUTA MIND“ 246. SAADE, OSA 2 | Teresa Mängel: koduperenaised, kes tööl ei käi ja vahivad seebikaid, need on suuremalt osalt haiged ehk lõpetamata tegevuse sõltuvuses

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjanikul Sirje Presnalil ja Õhtulehe veebi loovjuhil Anu Saagimil on külas maagide koolitaja, parapsühholoog Tereza Mängel, kellega jäi jutt pooleli väga põneva koha peall. Nimelt lubasTeresa hakata liigutama võtmeid ja klaase laua peal. Aga saates räägime muudelgi teemadel. Näiteks nagu lõpetamata tegevuste protsessidest ja sõltuvustest, illusioonidest, katkisest reaalsusest, millistes stiihia elementides on inimene sündinud, maagiast, instinktidest, deemonitest sinu sees jpm.

Vaata videot!