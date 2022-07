„TIIGRI PUUDUTUS“ AUGUST | Mida toob turbulentne lõikuskuu, mis taevakaardi järgi peaks olema aasta kõige hirmsam kuu?

Tähetark Igor Mang prognoosib oma astroloogilises ülevaates, et augustikuu esimene nädal on suhteliselt rahulik, kuna tooni annab Veenuse hea aspekt Uraaniga ning edasi liikudes veel ka Neptuuniga. See soosib puhkamist ja kunstilisi meelelahutusi. Samas on õhus ka midagi plahvatuslikku, sest Mars liigub samal ajal ühendusse Uraaniga olles 8.-9. kuupäevadel lisaks pingeaspektis Saturniga. Kas augustikuu, mis taevakaardi järgi pidi olema aasta kõige hirmsam kuu tuleb tõepoolest turbulentne? Meil on külas astroloog Margot Veidemann, kes võttis lõikuskuu tähtede seisud spetsiaalselt ette ja annab põhjaliku ülevaate meid ees ootavatest päevadest.

