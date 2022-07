KÕLAKAD SAID KINNITUST: Drake vahistati Stockholmis seoses narkokahtlustusega

Sahinad võimalikust arreteerimisest levisid eelmisel nädalal, kui Stockholmi külastanud Drake avaldas Instagramis mõistatusliku foto Rootsi politsei kirjast. Selle adressaati kahtlustati kuriteos. Vallandusid kõlakad Drake'i vahistamisest ning sellest, et intsident on seotud uimastitega. Artisti tiim kinnitas USA meediale, et Drake on hotellis ega viibi vahi all. Nüüdseks on räppar vähemalt sotsiaalmeedia andmeil juba Ibizal.