Pärnumaal on oodata vinget möllu: Sigma, Wateva, 5MIINUST ja teisedki on juba valmis

Kahe päeva pileti saab veel praegu kätte 55 euroga, ürituse päeval tuleb maksta 60. Ees ootab kaks päeva täis muusikat, meelelahutust ja head toitu. Peaesineja on Londonist pärit duo SIGMA, kelle megahitti „Nobody To Love“ teab iga muusikafänn ning kelle lood vaid kuu aega tagasi ilmunud teiselt albumilt „Hope“ on kogunud Spotifys juba sadu miljoneid kuulamisi.