Maailma ühe seksikaima naise abielu on purunenud

Us Weekly kinnitusel on Ratajkowski ja produtsent Sebastian Bear-McClardi abielu lootusetult karile jooksnud. Kuulus paar jõudis abielus olla neli aastat. Oma lahkuminekut pole nad kommenteerinud, kuid 31aastast supermodelli nähti juunis New Yorgis ilma abielusõrmuseta. Emily sotsiaalmeediapostitustest on silmapaistev kahe briljandiga sõrmus puudunud juba veebruarist saadik.