VANA ARM EI ROOSTETA! Paljud kuulsad paarid on teisel ringil kokku jäänud

Jennifer Lopez (52) kinnitas oma uudiskirjas, et abiellus nädalavahetusel noorpõlvekallima Ben Affleckiga (49), kellega saatus teda elu keerdkäikude järel taas kokku tõi. Neile, kes kahtlevad Benniferi õnnešanssides, võib näiteks tuua prints Charlesi ja tema vanema poja Williami – mõlemad on oma südamedaamist kunagi lahku läinud ja hiljem tema kõrval püsiva õnne leidnud. Meelelahutusmaailmas on armuasjad olnud heitlikumad.