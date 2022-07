Hollywoodi tähe Cameron Diaze pihtimus: "Olin noorena ilmselt narkomuul."

Cameron rääkis Hillary Kerri podcast'is "Second Life“, et ei suutnud Pariisis modellina edu saavutada. „Sain umbes ühe töö, aga usun, et tegelikult olin ma narkomuul, kes Marokosse uimasteid vedas - vannun Jumala nimel,“ vahendab Sky News.

Filmitäht seletas, et talle anti selle modellitöö käigus kohver, mis oli lukus. „Seal pidid olema mu kostüümid - jutumärkides!“ täpsustas Cameron. Neiu saabus Maroko lennujaama ja tal paluti kohver avada. „Mõtlesin, et mis seal, kurat, sees on? Olin heledapäine ja siniste silmadega tüdruk 1990. aastate Marokos, mul olid jalas katkised teksad ja platvormsaapad, juuksed olid lahtised. Mul oli tunne, et see kõik on väga ebaturvaline.“