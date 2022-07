TÕELISE ARMASTUSE VÕIT! Jennifer Lopez ja Ben Affleck pidasid salapulmi

Jennifer Lopez kinnitab oma uudiskirjas, et ta abiellus nädalavahetusel oma noorpõlvekallima Ben Affleckiga, kellega saatus teda elu keerdkäikude järel taas kokku tõi. „Armastus on kaunis. Armastus hellitab. Ja selgub, et armastus on pika meelega,“ õhkab latiinodiiva, kes kannab nüüd ametlikult Afflecki perekonnanime.