KARMID KÕLAKAD! Ricky Martin oli oma õepojaga seksisuhtes?

Ricky Martini advokaat Marty Singer sõnas väljaandele People läkitatud avalduses, et karmide väidetega lagedale tulnud õepoeg vaevlevat sügavate vaimse tervisega seotud probleemide käes. Väited, justkui oleks latiinotäht oma sugulasega intiimsuhetes olnud, ei vasta tema sõnul tõele.

„Juba mõte sellisest asjast pole üksnes vale, vaid ka tülgastav. Loodame väga, et süüdistusi esitanud mees saab vajalikku abi, mida ta hädasti vajab. Ennekõike loodame, et see kohutav süüdistus lükatakse tagasi kohe, kui kohtunik on saanud võimaluse faktidele otsa vaadata,“ kommenteerib Singer.

Juuli algul esitati Ricky Martini vastu kaebus koduvägivalda puudutava paragrahvi alusel, ent tundliku teema tõttu ei avaldatud toona kaebaja isikut. Nüüd on selgunud, et kaebajaks oli mehe omaenda sugulane. „Oleme kindlad, et kui tõeste faktide ilmsiks tulekul saab Ricky Martin täieliku õiguse,“ sõnasid Ricky esindajad kuu algul.