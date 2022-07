GALERII | KÄSITÖÖÕLU JA RASKE ROKK! Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll festival sai Põlvamaa metsade vahel väärika avapaugu

Festivalil on esindatud tosin väikepruulijat ja laval saab näha ka täpselt sama palju bände. Festivalil saab mekkida üle 40 erineva joogi – lisaks õllele peenemaid kokteile, siidrit ja limonaadigi. Nagu ikka, kuulub väärt joogipoolise kõrvale ka maitsev toit – Käbliku pitsameistritel on käed-jalad tööd täis, külas on ka tippkokk Indrek Kõverik oma legendaarse Narva-Jõesuu restoraniga.