AEG LENDAB! Ilmakuulus „Gangnam Style“ jõudis olulise verstapostini

Korea räppar Park Jae-sang ehk Psy oli oma lihtsakoeliste tekstide, veidrate tantsuliigutuste ja ekstravagantse riietusega kodumaal tuntud juba kümmekond aastat, kuid 2012. aasta juulis üles laetud „Gangnam Style’i“ video kogus Youtube’is tänu meeldejäävale refräänile ja naljakale hobusetantsule juba kahe nädalaga 8 miljonit vaatamist. Üsna pea oli video ületanud kahe miljardi vaatamise piiri – portaali loojad polnud säärast arvu võimalikuks hinnanud ja pidid muutma klikkide arvu loendamise süsteemi. Tänaseks on hittvideol rohkem kui neli miljardit vaatamist.

Menulaul oli viis aastat järjest videokeskkonna YouTube enimvaadatum video. Laulu muusikavideo jõudis 2012. aastal ka Guinnessi rekordite raamatusse. 2017. aastal tõukas maailmakuulsa video populaarseima troonilt Wiz Khalifa ja Charlie Puthi muusikavideo laulule „See You Again“.

Tänase seisuga on videokeskkonna populaarseimaks laste lemmiklaul „Baby Shark“ – tegu on ainsa ainsa klipiga, mida on YouTube'is vaadatud enam kui kümme miljardit korda.