Harrison Ford, viimane tõeline filmistaar - aga pole võitnud ainsatki Oscarit

„Nicholson on erak. Pacino ja De Niro on juba ammu iseenda paroodiad. Kõik teised on liiga noored,“ põhjendab Harrison Fordi kui ainsa tõelise elusoleva filmistaari staatust The Guardiani kolumnist Stuart Heritage. Ford, kelle kuulsaimad rollid on „Tähesõdade“ Han Solo ja seiklusfilmisarja sangar Indiana Jones, pole oma pika karjääri jooksul võitnud ainsatki Oscarit. Ainsa nominatsiooni teenis ta 1985. aasta rolli eest krimifilmis „Tunnistaja“.