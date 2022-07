ASTU KAJA KALLASE KINGADESSE | Eesti „Raudne leedi” müüb oma garderoobi taaskasutuspoes

Kaja Kallas on vastukäiv tegelane. Mõned imetlevad teda tema julguse ja otsekohesuse pärast, teised aga vihkavad teda nendel samadel põhjustel. Küll aga ei jäta Kallas kedagi külmaks ja isegi neil, keda poliitika ei huvita, on tekkinud Kallase kohta oma arvamus. Ühel meelel on kõik: Kallas on kirjutanud ennast Eesti ajalukku ja tema moevalikud on selle ajaloo lahutamatu osa.