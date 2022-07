ÕL VIDEO | Martin Helme: kuramuse Keit ja Kaja laimasid mind aasta otsa, kohe vihaseks teeb!

EKRE-l on nüüd üsna suur lootus saada märtsis valimistel juurde hulk protestihääli.

Ma ei tea, kas need on protestihääled või pettunute hääled või on need inimesed, kellele hääletamine on appikarje. Meil on väga korralik tuumikvalija, ma pakun, et vahemikus 15 kuni 20 protsenti on inimesi… no me peaksime tegema oma põhimõttelistes seisukohtades tõsiseid kannapöördeid, et nendest ilma jääda. See, et käib mingi sõim ja laim või mahavaikimine, neid inimesi ei kõiguta.

Nüüd on küsimus järgmises 10 või 15 protsendis, keda meil on vaja selleks, et Eesti kurssi põhimõtteliselt muuta.

Selleks, et te saaksite olla tõsine kandidaat peaministriparteiks, peaks teil olema riigikogus umbes 30-liikmeline fraktsioon.

25st ülespoole, jah.

Selleks peame suutma inimestele selgeks teha, et me oleme tõsine alternatiiv, erakond, kes tegelikult viib ellu seda, mida me lubame, ja võib-olla mõnes mõttes selgeks tegema, et kõik teised on proovinud ja pole hakkama saanud. See on järgmise kuue-seitsme kuu töö ja ega see kergelt tule, meil ei tule midagi kergelt. Aga sellega me tegeleme.

Peaministri koha saamiseks peab muidugi sobima ka ülejäänud kombinatoorika: Isamaal ja Keskerakonnal ei tohi [valimistel] liiga halvasti minna, sotsidel ja Eesti 200-l ei tohi liiga hästi minna, ning siis on juba täitsa suva, kuidas Refil läheb.

Isamaa ja Keskerakond on teie lemmikpartnerid?

