ARVUSTUS | „Käsilased 2“: kas täiuslik kultuurifenomen või suurejooneline pettus?

Minionid – sa tead, kes nad on, isegi kui ei taha teada. Banaanikollased naljakad olendid teksakombinesoonides on kinolinadel lausa nii edukad, et nad on ära teinud filmile „Mina, Supervaras“ (inglise k. - „Despicable Me“), millest nad üldsegi algselt pärinevad. Minionide pildid kaunistavad iga võimalikku nännitoodet ja riietuseset ning nad on läbi aegade inspireerinud suurt hulka ikoonilisi meeme, mida sinu tuttavad igapäevaselt Facebookis jagavad.