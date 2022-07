KERRODE VÕLUPOEST JOOKSIS LÄBI MUST KASS! Nõid Marilyn Kerro: ma ei käinud Venemaal saates selleks, et oma elutöö ära anda. Ema ja õde: ta hoiab oma perekonda terrori all

„Tahan ise kontrollida oma nime ja asju, mida see inimestele pakub. Kuna mul on kolm last, siis ei jõua ma kontrollida Tallinna poodi ja enda poodi (Rakveres – toim.) ning kuna pere pole nõus mulle kontrolli andma, siis lahkun,“ rääkis nõid ja selgeltnägija Marilyn Kerro Õhtulehele, viidates, et tema enam ema ning õega kristallikappi ei jaga. Päev hiljem võtsid sotsiaalmeedias sõna Marilyn Kerro ema Inta Kerro ja õde Ewelyn Viira, kes märkisid, et ei jaksa enam Marilyni poolset laimamist taluda: „Loodetavasti ei pea ükski ema tundma seda valu, mida tunneb Marilyni ema hetkel. Ja loodetavasti ei tunne ükski ema sellist häbi oma lapse käitumise pärast.“