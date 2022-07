KERRODE VÕLUPOEST JOOKSIS LÄBI MUST KASS? Nõid Marilyn Kerro lahkub Meccast: tundsin kolme lapse kõrvalt, et on aeg enda ja oma visiooni eest seista

„Tahan ise kontrollida oma nime ja asju, mida see inimestele pakub. Kuna mul on kolm last, siis ei jõua ma kontrollida Tallinna poodi ja enda poodi (Rakveres – toim.) ning kuna pere pole nõus mulle kontrolli andma, siis lahkun,“ räägib nõid ja selgeltnägija Marilyn Kerro Õhtulehele, viidates, et tema enam ema ning õega kristallikappi ei jaga.