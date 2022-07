NIPSAKAS PROUA! Meghan Markle'i naabrid kutsuvad teda ebameeldiva hüüdnimega

Nimelt on Meghani naabrid on pannud talle liigse nipsakuse tõttu hüüdnimeks „Montecito printsess“. Väidetavalt olla Suurbritannia printsi abikaasa suisa nii üleolev, et kohalikes kallites restoranides käies, nõuab ta endale teistest klientidest täiesti eraldatud lauda, vahendab Closer Online.