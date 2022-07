Selgeltnägija Merily Timmer taotleb relvaluba: ma ei käi iga päev, kaardid käes, et mis mul tunni aja pärast juhtuma hakkab

„Arvan, et kõik naised peaksid endas enesekaitse poolt arendama – seda kas poksis, mõnes võitluskunstis või tegema relvaloa. Enesekaitse on oskus, mis ei jookse mitte kunagi mööda külgi maha. Me ei tea mitte kunagi, mis võib homne päev juhtuda,“ avaldab arvamust sensitiiv Merily Timmer, kes kõmmutab juba mitmeid kuid lasketiirudes padruneid, et endale relvaluba taotleda.