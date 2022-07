KIIRELT LÄKS! Noor rootslane palus Triin Lellepi naiseks ja kolis Eestisse: mees tuleb alati tuleb naise juurde, mitte vastupidi

Triin ütleb, et nad on Linusega tuttavad tegelikult juba oktoobrist, kui mees veel Stockholmis elas. Linus on 24aastane rootslane, kes kirjutab filmistsenaariume, on terapeut ning kellele meeldib näidelda ja laulda. Triin aga kogub maailmas populaarsust filminäitlejana. „Suhtlesime interneti vahendusel. Ta tuli Eestisse kuu aega tagasi ja jäigi siia,“ jutustab Triin, kuidas nende armulugu Linusega alguse sai.