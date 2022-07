Bill Gates kavatseb kogu oma vara annetada heategevuseks

66aastane tarkvaragigant põhjendab oma otsust sellega, et maailma on viimastel aastatel tabanud mitu globaalset lööki, nagu koroonapandeemia, Venemaa sõda Ukraina vastu ning kliimamuutused. Gates kirjutab, et tunneb kohustust annetada oma vara ühiskonnale, et sellega leevendada inimeste kannatusi ja parandada elujärge.