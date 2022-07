TÜHISTATUD LEND JA PALJU SEGADUST! Katrin Lusti perereis venis ootamatult pikemaks: kui sul on kolmekuune laps, teeb see eriti ärevaks

„Kõik on väga segane ja lahtine. Lufthansa sõnum oli ka muidugi väga lakooniline. Lihtsalt, et lend on tühistatud ja oodake meie teadaannet,“ räägib Katrin Lust, kes läks kahe nädala eest kolmekuuse pisitütre Oliviaga reisile. Kodutee on veninud aga ootamatult pikale, sest lend München-Tallinn tühistati ja hetkel on pere Austria külakeses ootel – mis saab edasi?