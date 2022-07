AVAMEELSELT EMADUSEST! Kahe pisikese lapse ema Marit Rattasepp: kindlasti paneb see suhte väga korralikult proovile – tugevamad jäävad ellu

„Ma ei hakka üldse salgama, et ega esimese lapse sündides oli paari kuu jooksul nii-öelda iseenda ajaks vaid pesus käimine, sedagi pidi lausa planeerima. Neid hetki on olnud mitmeid kordi,“ tõdeb ilmatüdruk Marit Rattasepp emaduse väljakutsetest rääkides. Mariti peres on sirgumas kaks last –3aastane Nora ja peagi 9kuuseks saav Aron.