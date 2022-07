100aastane pillimees Henno Sepp: olen elanud selle tarkuse järgi, et kui pintsakul on kaks nööpi ja üks kadus ära, siis rõõmusta, et teine alles jäi

Henno Sepp on olnud pulmavanem 613 pulmas, mänginud suupilli 95 aastat, pääsenud surmasuust 50 korda, kosis oma esimese armastuse nelja päevaga ja teise abikaasa vaid kahega. Ta läheb trepist oma koju neljandale korrusele ilma hingeldamata, käib igal esmaspäeval bridži mängimas ja ristsõnu mälu teritamiseks ei vaja, sest selleks pole tal lihtsalt aega. Härra Henno ütleb, et sai märtsikuus 100aastaseks. No mitte ei usu!