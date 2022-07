Maailm on hullunud: teismelisi vaimustab retrostaar Kate Bushi muusika

Briti staari Kate Bushi tempokas pala „Running Up That Hill“ sai hämmastamapaneva uue elu telesarja „Stranger Things“ („Veidrad asjad“) palavalt oodatud ja pandeemia tõttu pikalt edasi lükkunud neljanda hooaja ühes stseenis. Armastatud tegelaskuju Max Mayfield põgeneb selle loo saatel koletis Vecna eest. Sarja fännide jaoks on tegu emotsionaalsete kaadritega: Bushi laul juhtub olema Maxi lemmiklaul ning see ei tiksu niisama tegevuse foonil, vaid on sellega otseselt seotud. Kate Bushi nime mainitakse korduvalt ka dialoogis.