ÕL VIDEO | Martti Hallik: me ei olnud aastatki koos olnud, kui läksin viinapudeliga Liina vanematele kosja

Teil jookseb kooselu kuues aasta, nüüd sõudsite ka abieluranda. Kelle süü see on, et te abiellusite? Kas Martti pressis peale?

Liina: Mina võib-olla pressisin natuke.

Martti: Kui mõtled meie suhte arengu peale, siis kui suure hüppe ma pidin tegema – olen ise sisulooja, mul on kõrval verivärske laulja, tegin selle tüdrukuga koos YouTube'i kanali… Ja me oleme kuu aega koos olnud! See oli minu jaoks sama asi, kui ma ütlen kohe, et see on minu naine ja ma abiellun temaga. Mina olen alates sellest hetkest seda meelt olnud, see on endgame (lõppmäng – ingl k).

Kes ütles siiski esimesena, et nüüd abiellume?

Vaata ja loe täispikka intervjuud!