ÕL TV | Martti Hallik: me ei olnud aastatki koos olnud, kui läksin viinapudeliga Liina vanematele kosja

Populaarne suunamudija Martti Hallik ja laulja Liina Ariadne Pedanik on koos olnud kuus aastat ning sõlmisid hiljuti ka igavese liidu. Küll aga ei teinud nad seda Eestis lähedaste keskel, vaid otsustasid põrutada Ameerikasse. „Meil on alati väga suur armastus Ameerika vastu olnud. Kui olime seal kihlunud, siis teadsime, et me ei taha traditsioonilist pulma. Oleme kogu aeg oma suhet väga avalikult jaganud ja tahtsime vahepeal natuke isekad olla,“ räägib Liina. Nende tõmme Ameerika poole on lausa nii tugev, et nad plaanivad lähiaastail suisa sinna kolida.