10 NIPPI PIDUTSEJATELE: kuidas järgmisel hommikul särada ja mitte näha välja nagu zombi?

Me kõik oleme siit nimekirjast millegagi patustanud: varahommikuni kestnud pidu või vinge muusikafestival, öösse veninud vestlus sõbraga, põnev Netflixi sari, mille vaatamist ei suuda päiksetõusulgi veel lõpetada. Magamata ööst on veel hullem aga sellele järgnev hommik. Väheste unetundide tulemus on kuiv ja väsinud nahk, tumedad silmaalused ja esiletungivad kortsukesed. Mida teha siis, kui isegi kolm järjestikust kanget kohvi ei aita, kuid sisutihe päev ootab ees?