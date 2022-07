Elon Musk läks noorest kallimast lahku

Maailma rikkaima mehe Elon Muski (51) nooruke kallim Natasha Bassett (28) lõpetas mehega suhte. Naine otsustas suhtega lõpparve teha siis, kui tuli ilmsiks, et Elon on eelmisel aastal oma ettevõtte Neuralink tippjuhi Shivon Zilisega kaks last saanud, vahendab Hollywood Life.