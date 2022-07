Pulmakellad või järjekordne promotrikk? Räppar AG ja lauljatar Beatrice pilluvad abieluvihjeid

„Eelmisel nädalal toimus minu tüdrukuteõhtu and it was crazy (inglise k.– see oli pöörane). Siiamaani tegelikult toibun kogu sellest trallist,“ rõõmustab laulev ilmatüdruk Beatrice (18) Instagramis, jagades kaadreid oma väidetavast pruudipeost. Kas noor laulja on tõepoolest räppar AG-ga (23) abieluranda seilamas või on abieluvihjete näol tegu kavala püüdlusega oma uuele loomingule tähelepanu tõmmata?