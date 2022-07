HÜVA NÕU | 5 praktilist sammu oma unistuste täideviimiseks

Enesearenguterapeut ja inspiratsioonikoolitaja Ingrid Joya Tsirel oskab läbi viia põnevaid harjutusi, et rohkem teadlikumaks saada iseendast, oma unistustest, sihtidest ja ressurssidest. Miks on unistamine oluline ja millised on praktilised sammud oma unistuse täideviimiseks? Joya sõnul on unistamine eluliselt oluline – kui inimene ei unista, siis kuhu suunas ta üldse oma elu loob ja mis on elu mõte?