HOOP HOOBI JÄREL! Mässaja William Koval kogub rahahädas tšellistile annetusi. Silvia Ilves: saan nüüd lapsed meistrikursusele viia

Maskivastaste protestide eestvedaja William Koval teatab sotsiaalmeedias, et kogub tuntud tšellistile Silvia Ilvesele annetusi. „Paljudel on hetkel raske – ma mõistan, ja aina rohkem lisandub inimesi, kelle elu proovile paneb. Üks asi on suhte purunemine, teine asi on töö seisak, ja suuresti tänu sellele, et [Silvia Ilves] julges avalikult rääkida seda, mida ta mõtleb, ning keeldus igasugustele veidratele korraldustele allumast. Kõik need jamad kokku on tekitanud talle suured rahalised väljakutsed, kus tal on kuuldavasti raskusi juba isegi eluaseme eest tasumisega,“ kirjutab Koval enda Facebooki lehel.