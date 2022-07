INTERVJUU | #14poleokei kampaania algataja Anoorupa Bose: „Ma ei suutnud uskuda, et Eesti inimesed nii ohtlikku probleemi lihtsalt ignoreerivad.“

Selle aasta kevadel leidis aset Eesti noorte jaoks oluline seadusemuudatus – seksuaalse enesemääramise piirvanus tõsteti varasemalt 14. aastalt 16. eluaasta peale. Muudatuse peamine eesmärk on kaitsta alaealisi täiskasvanute seksuaalse väärkohtlemise eest. Olulist muutust poleks juhtunud ilma Eesti Seksuaaltervise Liidu, loovagentuuri Optimist Creative ja kommunikatsioonibüroo Optimist Public koostöös valminud #14poleokei kampaaniata. Mõjuvõimsa kampaania eestvedajad Anooorupa Bose ja Triin Adamson sõnavad, et kampaania ja oluline muutus võinuks toimuda juba varem. „Ma ei suutnud uskuda, kuidas saavad inimesed sellist probleemi lihtsalt ignoreerida, tegu on ju meie enda lastega,“ kirjeldab kampaania algataja Anoorupa Bose.