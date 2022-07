GALERII | Ülikonnas Käsilasi vaatama? Eesti kinokülastajad võtsid eeskuju ülemaailmsest TikToki trendist

Animafilmi „Käsilased 2“ jõudmine kinodesse on kaasa toonud ootamatu ülemaailmse trendi, kus eelkõige lastele suunatud filmi linastusele saabuvad õhinal põnnide kõrval ka ülikonnastatud noormehed ja pühapäevarõivais neiud. TikTokis leviv märksõna #gentleminions on nähtavasti tuttav ka siinsetele noortele, sest laupäeval võis Tallinnas Coca-Cola Plazas filmi esilinastusel näha just niimoodi riietatud teismelisi.