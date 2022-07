GALERII | Anne Veski: ma ei oskagi muud teha kui laulda, sellepärast laulangi, muidu jääksin nälga

„Ilm oli imeilus, vihma ei sadanud, meri oli peaaegu peegelsile ning muidugi see Viinistu fenomen iseenesest, ja loomulikult suurepärane publik,“ ei ole Anne Veski (66) kitsi kiidusõnadega oma päikeseloojangu tantsuõhtu aadressil möödunud reedel Viinistu kunstisadamas. „Juba Viinistusse sissesõit on omaette väärtus, majad on kenasti korda tehtud. Loomulikult saab sarnast pilti laiendada ka teistesse Eestimaa kaunitesse paikadesse. Eesti on lihtsalt imeline paik suveüritusteks,“ õhkab Anne, lastes arvatavasti siinkohal silme eest läbi juba ees ootavad uued esinemised.

Traditsiooniliselt, sõltumata kohast või publikust, algavad Veski kontserdid kõik „Hea tuju lauluga“. „Aga loomulikult, ülejäänud kava sõltub suuresti sellest, kas see on mõeldud tantsuõhtuna või pigem kontserdina ning mõistagi mängib rolli ka kuulajaskonna kontingent ja vanus,“ selgitab Anne. „Mis tähendab, et tegelikult nii publikusse kui iseendasse austusega suhtuv artist valmistub igaks esinemiseks isemoodi või vähemalt väikeste nüanssidega.“

Üks on aga selge, olenemata kohast või kuulajaskonnast on ta repertuaaris – ja seda juba aastaid või isegi aastakümneid – lood, ilma mida esitamata teda lavalt lihtsalt ära ei lasta.

Vaata galeriid!