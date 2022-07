GALERII | „NÄITAME, MIS PUUST RAKVERE ON!" Suvepeol käinud pöörased naised võtsid Stefani piiramisrõngasse, 5MIINUST ajas aga kõik lõpuni hulluks

„Rakvere, kas te olete valmis? Meil läheb siin väga kuumaks!“ kostub mikrofonist juba kuuma suvepeo esimestel hetkedel. Jah, Rakvere on valmis – juba enne peo algust on väravate juures trobikond inimesi, kes pingsalt ootavad, et viimaks tantsima ja lõbutsema pääseda. Õnneks ei tule kaua oodata, sest juba lendavad väravad lahti ja raju pidu võib alata.