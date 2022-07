President Alar Karis: „Mats Traadi lahkumisega on kätte jõudnud ühe suure peatüki lõpp eesti kultuuriloos.“

Neljapäevane pärastlõuna on ikka veel lämm. Vaatamata viimaste päevade vihmadele. Hommikulgi tibutas ja Jaani kiriku esine Vabaduse plats aurab kergelt vihmajärgselt. Ka kirikus, kus tavaliselt on pigem jahe, on üllatavalt soe: küllap nädalajagu kuuma ilma ja päikest on pugenud kiriku paksude müüride vahele ja kõrgete võlvide alla.