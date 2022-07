Õiguskantsler Ülle Madise: „Inimesi ei tohi jätta elektri ja kütteta!“

„Elektri ja joogivee olemasolu on inimväärse elamise ja teiste õiguste kasutamise vältimatu eeltingimus,“ tunnistab õiguskantsler Ülle Madise, et on eeloleva talve arvete mõeldes väga murelik. „Olukord, kus laps elab elektrita kodus, ei ole normaalne!“ ütleb Madise. Enne talvistele muredele ettevaatamist piilume aga seljataha ja uurime, kui õige ja õiglane on olnud peaministri käitumine viimase kuu jooksul.