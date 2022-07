300 ÕHTUT AASTAS LAVAL! Koomik Sander Õigus: see pole näitemäng – need ongi mu päris mõtted, mitte mingi hirmus kuvand või tegelane

Praegu sõidab Sander teiste koomikutega mööda Eestit, sest käimas on Comedy Estonia suvetuur. Viimati toimunud sõu Tartus osutus suisa nii populaarseks, et piletid said lihtsalt otsa. „Inimesi oli päris palju ja osa jäi lõpuks paraku ukse taha,“ räägib Sander.