„PUUDUTA MIND“ 238. SAADE 2. OSA | Hingehoidja Aare Rüütel: mis ei tapa, teeb tuimaks - inimesi on leitud ja kaotatud, valatud on nii rõõmu-, kui kurbusepisaraid

Meie seekordne saatekülaline on teist saadet järjest kadunud inimeste otsija Aare Rüütel, kes paneb kõigile inimestele südamele - kui tunned, et midagi on valesti, siis tuleb tegutseda kohe, ei ole mingit 24 tunni reeglit! Kui sinu lähedane või tuttav on kadunud, siis on määrava tähtsusega tundide arv, kui ruttu inimest otsima hakatakse. Esimene küsimus on, et kui inimene on abi vajavas olekus, siis kui kaua ta elus püsib? Aare toob konkreetseid näiteid elust enesest.

Uurisime ka hingeabi pakkujalt, kuidas selline töö talle endale vaimselt mõjub, millised on olnud kõige ekstreemsemad olukorrad ja kui palju on valatud kurbuse- või õnnepisaraid?

Vaata videot!