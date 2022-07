PUTIN LÄBI AASTATE: kuidas vene kinematografistid on aegade vältel kujutanud nüüdset sõjakurjategijat

18. mail teatati ajakirjanduses, et Ukraina päritolu vene režissöör ja produtsent Aleksandr Rodnjanski kavatseb vändata kunstilise seriaali Vladimir Putinist. Sellega seoses on kohane meenutada mõningaid Venemaal ja venelaste tehtud dokfilme, mis on suuremal või vähemal määral keskendunud Venemaa presidendile. Need 14 filmi, mille hulgas on nii Putini-meelseid kui ka -vastaseid linateoseid, annavad aimu, kuidas on Venemaa presidendi vaated viimase 22 aasta jooksul evolutsioneerunud.