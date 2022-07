„PUUDUTA MIND“ 237. SAADE 1. OSA | Kadunud inimeste otsija Aare Rüütel: kui tunned, et midagi on valesti, siis tuleb tegutseda kohe, ei ole mingit 24 tunni reeglit!

Kas sa oled kunagi mõelnud, et sul on ainult üks elu? Näiteks kui me elame 70aastaseks, siis on meil elupäevi umbes 25 550. Kujutame ette, et ühele elupäevale vastab üks telliskivi. Kui tellised laotaks virna nii, et virna laius on 1 m ja pikkus 1,5 m, tuleb virna kõrguseks 25 meetrit. Kui me siis seisaksime sellisel postamendil, avaneks meile päris suurepärased vaated, eks? Kuid nähtamatu käsi võtab sellest postamendist igal öösel ära ühe tellise – ainult ühe, elatud päeva eest. Igal öösel jääb üks tellis vähemaks.

Saate „Puuduta mind“ seekordne külaline on Sihtasutuse Kadunud juht ja hingehoidja Aare Rüütel. Saates tuleb juttu Eestis kadunuks jäänud inimeste otsimisest ja leidmisest. Rüütli sõnul on kadunud inimese otsimine justkui loominguline tegevus, sest ükski otsing ei sarnane eelnevaga ega toimu täpselt samades tingimustes. Kuidas see täpsemalt käib ja kuidas me kõik saaksime abiks olla?

Vaata põnevat videointervjuud!