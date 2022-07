SUKELDUS MUUSIKAMAAILMA! Sander Rebane: „Ma olen inimene, kes otsib ja katsetab – läbi selle tunnen, et olen elus.“

Olude sunnil kohtume Sanderiga Zoomi vahendusel. Elurõõmust pakatav artist tervitab mind oma Mõisakülas asuvas maakodust. Ta murrab kohe esimese jää ja hakkab oma senistest päevasündmustest jutustama nagu vana sõber kunagi.

Sander tegutseb nii mitmel elualal, mistõttu on tal raske end mingitesse kindlatesse raamidesse paigutada. „Lähen ühest tegevusest teise, ühest kogemusest järgmisesse ja ei näe seda kõrvalt. Mind ennast ka huvitab, et kuidas see kõrvalt välja paistab ja kellena ma ikkagi Eesti rahvale paistan – mul on ju nii palju huvialasid.“ – eks kõik need huvialad võivad segadusse ajada.

Kes ta siis ikkagi on?