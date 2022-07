TÜRKI KIBELES 2500 NOORT! Andrei Zevakin ja Robin Valting väntavad kuuma päikese all uut tõsielusaadet. Kas kaamera on ka juba teki alla pugenud?

Robin räägib, et tegemist on täiesti uue formaadiga ja sarnasusi varasemate tõsielusaadetega on raske välja tuua. „Eks kindlasti tekib tõsielusaadete fännidel mingitel hetkedel äratundmisrõõm mingisuguste varem nähtud välismaa tōsielusaadete põhjal. Meil on tegemist väga mängulise ja inimsuhetele põhineva saatega,“ selgitab ta.

Andrei ja Robin pole kumbki varem tõsielusaadet juhtinud ning hetkel nad ei tunnegi, et seal midagi keerulist oleks.