HÜVA NÕU | Kui puhata, siis täiega! Nende nippidega saad teha pea tühjaks segavatest või negatiivsetest mõtetest

„Irratsionaalsed ehk negatiivsed mõtted on halvad ka selles mõttes, et need seostuvad ebameeldivate emotsioonidega ja on automaatsed. Erinevates olukordades valdavad meid erilaadsed tunded: tihti ei jäägi meile meelde see, mis siis juhtus, vaid see, kuidas me end tundsime,“ sõnab psühholoog ja lektor Toivo Niiberg oma raamatus „Ela ja küsi!“.